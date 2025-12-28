إيجاس: انتهاء 90% من توصيل الغاز لقرى مبادرة حياة كريمة

في إطار المتابعة الدورية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي، عقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اجتماعًا برئاسة المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي، وبمشاركة قيادات الشركة ورؤساء شركات توزيع الغاز الطبيعي.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري ، حيث تم التأكيد على الانتهاء من 90% من إجمالي الأعمال المخططة، و الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية فور إتاحتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات.

كما ناقش الاجتماع موقف توصيل الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية، والالتزام بالبرامج الزمنية ، إلى جانب استمرار حملات توعية المواطنين بالاستخدام الآمن للغاز وعدم الاستعانة بغير المختصين في صيانة وتعديل أجهزة ووصلات الغاز ، و كذلك أعمال تأمين ومتابعة شبكات الغاز الطبيعي، حفاظًا على السلامة العامة .