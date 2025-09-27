تجديد حبس مدير مدرسة المتهم بالتحرش بطالبة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس مدير مدرسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك لاتهامه بمضايقة طالبة.



وكان اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، تلقي إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتعرض طالبة تُدعى "ر. ا. س" مقيمة بقرية طحانوب، للمضايقة من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م. ف. ف"، 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض هاتف محمول عليها وحاول التعدي عليها، ورفضت تصرفاته وهربت من الغرفة وأبلغت شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص طلابًا آخرين، بالإضافة إلى مقتنيات كان يستخدمها لإغراء ضحاياه، من بينها خاتم ذهب ومبالغ مالية بخزينة مكتبه.



وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما أكدت أسرة الطالبة أن ابنتهم تعاني من حالة نفسية سيئة بعد الحادث الذي وقف في بداية العام الدراسي الجديد.