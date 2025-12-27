جامعة العاصمة تستضيف فعاليات يوم الوحدة والدمج الجامعي

استضافت جامعة العاصمة اليوم فعاليات “يوم الوحدة والدمج الجامعي” ضمن أنشطة المشروع القومي لتوعية الشباب بأساليب التعامل الإيجابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية داخل البيئة الجامعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأولمبياد الخاص المصري، وبمشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

ويهدف اليوم، إلى جانب نشر مفاهيم الدمج وقبول الآخر، إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الجامعات، وتشجيعهم على الانخراط الإيجابي في المبادرات المجتمعية، خاصة تلك الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول قادر على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع.

وحضر الفعاليات عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة العاصمة – حلوان سابقًا – لشئون التعليم والطلاب، وهشام رفعت الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، و نشوه علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة ريهام خطاب منسق المشروع بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة العاصمة، إلى جانب الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة العاصمة، و بهاء الدين أحمد مختار نائب المدير التنفيذي للنادي.

كما شهدت الفعاليات حضور ممثلي الأولمبياد الخاص المصري، وهم الدكتور باسم تهامي المدير الوطني، والدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية، و محمد سرور مدير مبادرة المدارس والشباب.

ومن جانب وزارة الشباب والرياضة، حضر كل من الدكتور أحمد نظمي مدير عام البرامج والأنشطة الجامعية، والدكتور إبراهيم جمعة مسئول المشروع بالوزارة.

وفي تصريح له على هامش الفعاليات، صرّح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة العاصمة – حلوان سابقًا – لشئون التعليم والطلاب، بأن استضافة الجامعة لفعاليات يوم الوحدة والدمج الجامعي تأتي في إطار دورها المجتمعي والتعليمي، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على غرس قيم التطوع والمواطنة لدى طلابها، وإتاحة الفرص لهم للتفاعل الإيجابي مع قضايا الدمج، بما يعزز من وعيهم الإنساني ويؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمع شامل ومتوازن.

من جانبه، أكد الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن التوسع في تنفيذ أنشطة الدمج داخل الجامعات يعكس توجهًا وطنيًا واضحًا نحو بناء مجتمع أكاديمي أكثر وعيًا وتقبّلًا للاختلاف، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتوعية الشباب يسهم في إعداد كوادر جامعية قادرة على دعم مفاهيم المساواة واحترام التنوع، وترسيخ ثقافة الدمج والعمل التطوعي في مختلف مناحي الحياة الجامعية.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عدد من الكلمات الترحيبية، كما تضمن اليوم لقاءً توعويًا موسعًا استعرض خلاله ممثلو الأولمبياد الخاص المصري برامجه وأنشطته المختلفة، ودوره في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، وتعزيز مشاركتهم الفعالة داخل المجتمع الجامعي.

كما اشتملت الفعاليات على أنشطة رياضية موحدة جمعت بين طلاب جامعة العاصمة ولاعبي الأولمبياد الخاص المصري، في أجواء تفاعلية عكست قيم التعاون وروح الفريق، وأسهمت في ترجمة مفاهيم الدمج والتطوع على أرض الواقع.

واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ولاعبي الأولمبياد الخاص المصري، تقديرًا لمشاركتهم المتميزة ودورهم في إنجاح الفعالية ونشر ثقافة الدمج الجامعي والعمل التطوعي.

ويُذكر أن المشروع القومي لتوعية الشباب حول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية يُنفذ خلال العام الحالي داخل خمس عشرة جامعة ومعهدًا عاليًا بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة وطنية متكاملة تهدف إلى دعم لاعبي الأولمبياد الخاص المصري، ونشر ثقافة الدمج الشامل وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع المصري.