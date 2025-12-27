بالقوة الضاربة.. تشكيل السنغال والكونغو بكأس أمم افريقيا

أعلن بابي ثياو، مدرب منتخب السنغال التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية على الملعب الكبير بمدينة"طنجة"، في الخامسة مساء اليوم، في قمة المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم افريقيا المقامة بالمغرب.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:-



حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: موسى نياخاتي، إسماعيل جاكوبس، كريبان دياتا، كاليدو كوليبالي

خط الوسط : إدريسا جانا جاي، بابي جاي، إليمان ندياي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، ونيكولاس جاكسون.

بينما جاء تشكيل الكونغو الديمقراطية كالتالي:-

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، أكسيل توانزيبي، شانسيل مبيمبا، آرثر ماسواكو

خط الوسط : صامويل موتوسامي، شارل ساديكي، نجونجا موكاو

خط الهجوم: مشالا إيليا، سيدريك باكامبو، ثيو بونجوندا