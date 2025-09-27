بدء استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا على حكم حبسه سنة

بدأت محكمة مستأنف قصر النيل، أولى جلسات نظر استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه في قضية حيازة سلاح أبيض.



وقضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة مطرب المهرجات حمو بيكا بالحبس سنة غيابيا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

وأمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض مع إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.