ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فني غير مرخصة بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسئول عن شركة إنتاج فني غير مرخصة بدائرة قسم شرطة العجوزة في الجيزة.

واستخدم المتهم جهاز حاسب آلي كوحدة مونتاج محملًا بمصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق، مخالفا بذلك القانون.

وعثر في مقر الشركة على استوديو تسجيل صوتي مجهز بالكامل، ووحدة مونتاج تحتوي على أعمال مونتاج صوتية.

وأقر المتهم بارتكاب المخالفات بالمشاركة مع صاحب الشركة بهدف تحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.