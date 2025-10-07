ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه في 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الوطني.

مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، شملت مبالغ تقارب خمسة ملايين جنيه من العملات الأجنبية المختلفة، كانت تُتداول خارج الإطار القانوني وبعيدًا عن السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لضبط هذه الأنشطة المخالفة وحماية الاقتصاد الوطني.