تفاصيل ضبط سائق عرض حياة أطفال للخطر في المنيا

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق سيارة ربع نقل يسمح لعدد من الأشخاص، بينهم أطفال، بالركوب في الصندوق الخلفي للسيارة أثناء سيرها، في مشهد عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بمحافظة المنيا.

تفاصيل ضبط سائق عرض حياة أطفال للخطر بالمنيا

وبعد فحص الفيديو وإجراء التحريات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة المتورطة، وتبين أنها منتهية الترخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق يقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بمحافظة المنيا.

وبمواجهته، اعترف السائق بارتكاب المخالفة المذكورة، مؤكدًا صحة ما ورد في الفيديو المتداول. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض الانضباط في الشارع، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تهدد السلامة العامة أو تخالف قواعد المرور، خاصة تلك التي يتم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.