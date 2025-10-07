تجديد حبس المتهم بدهس سيدة في مصر الجديدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس المتهم بدهس سيدة بسيارته أثناء عبورها الطريق بالقاهرة، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات، أن المجنى عليها مريم عصام كانت تعبر الطريق أثناء توجهها لعملها، كما أن المجنى عليها كانت فى طريقها الى عملها وأثناء عبورها الطريق بمنطقة جسر السويس فوجئت بقائد سيارة يكسر الإشارة ويصدمها وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة وفر المتهم هاربا وبملاحقته تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ.