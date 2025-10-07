بلاغ كاذب.. كواليس 4 ساعات من البحث عن أطفال في ماسورة غاز بكرداسة| صور

سادت حالة من الترقب والقلق بين أهالي قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة مساء أمس الاثنين بعد بلاغ لمركز الشرطة باحتجاز أطفال داخل ماسورة غاز حديدية وسط استنفار من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث كواليس الواقعة كاملة حيث بدأت ببلاغ إلى شرطة النجدة بدخول أطفال إلى ماسورة غاز حديدية لم يتم تركيبها بعد وانحشارهم بداخلها ما سبب حالة من الذعر بين الأهالي.

أولت الأجهزة الأمنية بالجيزة اهتماما بالغا بالبلاغ حيث وجه اللواء محمد مجدي أبو شميلة بتحرك القوات اللازمة لفحص البلاغ والتحقق من صحته، انطلقت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كرداسة ترافقها قوات الحماية المدنية والانقاذ البري وسيارات إسعاف إلى مسرح البلاغ.

فرضت قوات أمن الجيزة بقيادة المقدم محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة كردونا أمنيا بمحيط ماسورة الغاز التي تبين أنها بطول يقارب 120 مترًا، وتجمهر العشرات من الأهالي بمحيط الواقعة وبدأت قوات الحماية المدنية عملها بمعاونة عدد من العمال واستمرت عمليات البحث وقطع الماسورة الحديدة بـ"منشار كهربائي".

وذكرت التحريات ان الماسورة المعدنية طولها نحو 120 مترًا وقطرها 37 سم، استخدمت الفرق أدوات القطع واللحام لتفريغ الماسورة من أحد أطرافها على مراحل، وسط محاولات لمعرفة ما إذا كان بداخلها أحد.

استمرت العمليات 4 ساعات شارك خلالها رجال الإنقاذ والفنيون وسط تجمع من الأهالي حتى انتهت عمليات البحث بمفاجأة بعدم العثور على أي طفل داخل أي جزء من الماسورة بعد تقطيعها بالكامل، وفجرت التحريات مفاجأة عندما تبين أن البلاغ كاذب ولم يتم احتجاز أطفال داخل ماسورة الغاز.

من جانبها تجري مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية تحرياتها اللازمة للتوصل إلى هوية مقدم البلاغ الكاذب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.