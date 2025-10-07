قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطارات «تالجو» السريعة على خطوط السكة الحديد
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بلاغ كاذب.. كواليس 4 ساعات من البحث عن أطفال في ماسورة غاز بكرداسة| صور

تقطيع ماسورة الغاز
تقطيع ماسورة الغاز
ندى سويفى

سادت حالة من الترقب والقلق بين أهالي قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة مساء أمس الاثنين بعد بلاغ لمركز الشرطة باحتجاز أطفال داخل ماسورة غاز حديدية وسط استنفار من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة. 

وكشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث كواليس الواقعة كاملة حيث بدأت ببلاغ إلى شرطة النجدة بدخول أطفال إلى ماسورة غاز حديدية لم يتم تركيبها بعد وانحشارهم بداخلها ما سبب حالة من الذعر بين الأهالي. 

أولت الأجهزة الأمنية بالجيزة اهتماما بالغا بالبلاغ حيث وجه اللواء محمد مجدي أبو شميلة بتحرك القوات اللازمة لفحص البلاغ والتحقق من صحته، انطلقت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كرداسة ترافقها قوات الحماية المدنية والانقاذ البري وسيارات إسعاف إلى مسرح البلاغ.

فرضت قوات أمن الجيزة بقيادة المقدم محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة كردونا أمنيا بمحيط ماسورة الغاز التي تبين أنها بطول يقارب 120 مترًا، وتجمهر العشرات من الأهالي بمحيط الواقعة وبدأت قوات الحماية المدنية عملها بمعاونة عدد من العمال واستمرت عمليات البحث وقطع الماسورة الحديدة بـ"منشار كهربائي". 

وذكرت التحريات ان الماسورة المعدنية طولها نحو 120 مترًا وقطرها 37 سم، استخدمت الفرق أدوات القطع واللحام لتفريغ الماسورة من أحد أطرافها على مراحل، وسط محاولات لمعرفة ما إذا كان بداخلها أحد.

استمرت العمليات 4 ساعات شارك خلالها رجال الإنقاذ والفنيون وسط تجمع من الأهالي حتى انتهت عمليات البحث بمفاجأة بعدم العثور على أي طفل داخل أي جزء من الماسورة بعد تقطيعها بالكامل، وفجرت التحريات مفاجأة عندما تبين أن البلاغ كاذب ولم يتم احتجاز أطفال داخل ماسورة الغاز. 

من جانبها تجري مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية تحرياتها اللازمة للتوصل إلى هوية مقدم البلاغ الكاذب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كرداسة بلاغ كاذب ماسورة غاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات

ترشيحاتنا

منتخب مصر للسباحة بالزعانف

تعرف على جدول بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بالعلمين

أحمد عمر هاشم

نجم الزمالك السابق ينعي أحمد عمر هاشم: الله يرحمك يا أغلى الناس

شيكوبانزا

ظهور شيكو بانزا خلال تواجده مع منتخب أنجولا.. صور

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد