نبراس من منابر الفكر الإسلامي.. رئيس قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

تقدم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري الهيئة وأعضائها كافة، بخالص العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد الراحل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.



وقال مدكور: “لقد خسرت الأمة الإسلامية بوفاته علماً من أعلامها، ورجلاً من رجالاتها المخلصين، ترك إرثاً علمياً وأخلاقياً سيظل خالداً في قلوبنا وذاكرتنا، فقد كان – رحمه الله – علماً من أعلام العلم والدعوة، ونبراساً من منابر الفكر الإسلامي المستنير، وقد وهب حياته لخدمة العلم وطلابه، وتخرج على يديه أجيال من الدعاة والعلماء، وكان له دور بارز في نشر الفكر الوسطي المعتدل، ممثلاً بذلك روح الأزهر الشريف ورسالته الخالدة”.

وأضاف: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.