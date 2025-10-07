قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سرق فلوسه.. القبض على المتهم بسحل موظف على المعاش بالإسكندرية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "تروسيكل" بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وإحداث إصابته أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من موظف بالمعاش "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم"- مقيم بدائرة القسم، أنه حال تواجده بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد مركبة "تروسيكل" قادم فـى مواجهته عكس الإتجاه بخطف مبلغ مالى من يده فقام بالتشبث بالمركبة لمُحاولة الإمساك به ، إلا أنه سقط أرضاً مما أدى لإصابته.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل،، وتم بإرشاده ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة فى الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية قائد مركبة تروسيكل سرقة

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

اتحاد العمال يعزي الأزهر الشريف في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

يعكس حجم مصر..الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

وزير الاتصالات يفتتح مركز شركة فاوندإيفر Foundever العالمية فى محافظة الأقصر

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

