قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
حماس: 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان
مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا في مسيرة ترشح العناني مديرا لـ يونسكو
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
الرئيس السيسي: سيظل علم الدكتور أحمد عمر هاشم باقياً وراسخاً على مر الزمان
الرئيس السيسي يؤكد حتمية إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر
الرئيس السيسي ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: رحلة زاخرة بالعطاء وعلْمُه سيظل باقياً وراسخاً
الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر
وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحفظ على عصام صاصا ومدير أعماله و8 آخرين في خناقة كباريه المعادي

عصام صاصا
عصام صاصا
أحمد مهدي

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على مطرب المهرجانات عصام صاصا ومدير أعماله و8 آخرين إثر مشاجرة بملهي ليلي بكورنيش المعادي. 

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت داخل ملهى ليلي أثناء استعداد "صاصا" لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، قبل أن تحدث مشادة بينهم وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى الليلي، وتطور الخلاف وتبادل الطرفان الاعتداء، ما تسبب فى حالة من الفوضى أمام الكورنيش. 

وحاول مطرب المهرجانات عصام صاصا مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية وألقى الدراجة أمام سيارته فاصطدم بها، ما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية "الإيرباج"، فترجّل "صاصا" من السيارة وفرّ هاربًا سيرًا على الأقدام واستقل سيارة أخرى.

تم التحفظ على سيارة عصام صاصا، وأُلقي القبض على عدد من أطراف المشاجرة بينهم عصام صاصا ومدير أعماله و8 آخرين بينهم صاحب الملهى الليلي. 

وتناقش فرق البحث المتهمين حول ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

كباريه المعادي عصام صاصا التحفظ على عصام صاصا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا

توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا غدا بأكاديمية الفنون

تارا عماد

بإطلالة كاجوال.. تارا عماد تلفت الأنظار بأحدث ظهور في باريس

اسماء جلال

أسماء جلال: مبحكمش على حد ومش عايزة حد يتدخل في حياتي

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد