التحفظ على عصام صاصا ومدير أعماله و8 آخرين في خناقة كباريه المعادي

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على مطرب المهرجانات عصام صاصا ومدير أعماله و8 آخرين إثر مشاجرة بملهي ليلي بكورنيش المعادي.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت داخل ملهى ليلي أثناء استعداد "صاصا" لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، قبل أن تحدث مشادة بينهم وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى الليلي، وتطور الخلاف وتبادل الطرفان الاعتداء، ما تسبب فى حالة من الفوضى أمام الكورنيش.

وحاول مطرب المهرجانات عصام صاصا مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية وألقى الدراجة أمام سيارته فاصطدم بها، ما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية "الإيرباج"، فترجّل "صاصا" من السيارة وفرّ هاربًا سيرًا على الأقدام واستقل سيارة أخرى.

تم التحفظ على سيارة عصام صاصا، وأُلقي القبض على عدد من أطراف المشاجرة بينهم عصام صاصا ومدير أعماله و8 آخرين بينهم صاحب الملهى الليلي.

وتناقش فرق البحث المتهمين حول ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.