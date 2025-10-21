قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
توك شو

هل زيارة أهل البيت تخالف السنة؟ أستاذ فقه بجامعة الأزهر يوضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تثار كثير من التساؤلات حول مدى توافق زيارة أهل البيت، خاصة المقامات الشريفة كالإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، مع السنة النبوية الشريفة، خصوصًا في ضوء الحديث الشريف: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

وتناول الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، في هذا التقرير توضيحًا مفصلاً لمعنى هذا الحديث الشريف، ويوضح موقف الشريعة الإسلامية من زيارة أهل البيت، مبينًا الفرق بين مفهوم شد الرحال للصلاة في مساجد معينة، وزيارة القبور والمقامات للبركة والتواصل الروحي.

1. فهم الحديث الشريف: ما المقصود بـ "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"؟

وقال الدكتور هاني تمام إن الحديث الذي ينهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لم يُقصد به النهي العام عن السفر أو الزيارة، وإنما هو نهي خاص بغرض الصلاة وطلب الثواب المضاعف.


وأوضح أن الصلاة في جميع المساجد لها أجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصّ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى بفضل مضاعف، ولذلك شد الرحال إليها طلبًا لهذا الثواب.

2. الحديث خاص بالصلاة وليس عامًا في كل أنواع السفر والزيارة

أكد أستاذ الفقه أن فهم الحديث بشكل عام يشكل تناقضًا مع نصوص شرعية أخرى تحث على السفر لأسباب مشروعة كالزيارة، طلب العلم، العلاج، وصلة الرحم.

ولذلك، فإن الحديث لا يمنع الإنسان من شد الرحال لزيارة والديه، أو لمصالح مهمة، ومن بينها زيارة القبور والمقامات، التي لا تهدف إلى الصلاة هناك، بل إلى المحبة والدعاء والتبرك.

3. زيارة أهل البيت: محبة وبركة لا تخالف السنة

يوضح الدكتور تمام أن زيارة المقامات الشريفة لأهل البيت، مثل سيدنا الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة، لا تُعد مخالفة للسنة لأنها لا تهدف إلى طلب الثواب المضاعف للصلاة، بل هي نوع من أنواع التعبد والتقرب إلى الله بالتبرك والذكر والدعاء.

ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عن زيارة القبور أو آل البيت، بل أوصى بها لما لها من أثر روحي وتذكير بالآخرة.

4. قواعد فهم الأحاديث: جمع الروايات لمعرفة المقصد الحقيقي

يشدد الدكتور هاني تمام على أهمية جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع معين وعدم فهمها بمعزل عن بعضها البعض.

ويشير إلى قاعدة فقهية مهمة تقول: «الحديث إذا لم تُجمع طرقه لم يظهر فقهه»، أي أنه لفهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من دراسة كل الروايات ذات الصلة وتحليلها ضمن سياقها الشرعي.

التفرقة بين الصلاة وطلب الثواب والزيارة الروحية

في الختام، يؤكد أستاذ الفقه أن الحديث الشريف خاص بشد الرحال لطلب الأجر المضاعف في الصلاة في المساجد الثلاثة فقط، وليس نهيًا عامًا عن السفر أو زيارة القبور والمقامات.

وذكر أن زيارة أهل البيت من سنن المحبة والتواصل الروحي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تتعارض مع السنة، بل تعزز الإيمان وتذكّر بالآخرة وصلة المحبين.

زيارة أهل البيت المقامات الشريفة قواعد فهم الأحاديث

