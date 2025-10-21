هل من يطلب شيئًا من سيدنا الحسين أو السيدة زينب كافر؟.. أستاذ فقه يجيب

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن تكفير أي مسلم لمجرد تلفظه بعبارة مثل طلب الحاجة من سيدنا الحسين أو السيدة زينب غير جائز، موضحًا أن كثيرًا من هؤلاء يفعلون ذلك بدافع المحبة أو الجهل وليس إنكارًا للعقيدة.

قاعدة العقيدة الطحاوية في الحكم على الكفر

أوضح الدكتور تمام خلال حلقة برنامج "مع الناس" أن “المسلم لا يخرج من الدين إلا بجحد ما أدخله فيه”، أي لا يحكم بالكفر إلا لمن جحد الشهادتين أو أنكر الدين جحودًا قلبيًا.

الكفر محله القلب وليس مجرد التلفظ

استشهد بقصة سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي أُكره على النطق بكلمة الكفر، فأنزل الله تعالى: «إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان»، ليدل على أن مجرد التلفظ بعبارة ظاهرها كفر لا يعني كفر القلب.

التكفير اختصاص القضاء الشرعي فقط

وشدد الدكتور تمام على أن الحكم بالكفر من اختصاص القضاء الشرعي وليس للأفراد أو العامة إصدار مثل هذه الأحكام، مشيرًا إلى خطورة تبعات التكفير التي تستوجب التريث وحسن الظن وتعليم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.