تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
محمد إبراهيم

احتفلت القوات البحرية المصرية بعيدها الثامن والخمسين الذى يوافق يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967، وهو اليوم الذى سطر فيه رجال القوات البحرية واحدة من أعظم الانتصارات بإغراق المدمرة "إيلات" أمام سواحل مدينة بورسعيد.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر قيادة القوات البحرية للاحتفال بتلك المناسبة، أكد اللواء بحرى أح محمود عادل محمود فوزى قائد القوات البحرية أن الاحتفال بهذا اليوم الخالد نستلهم من ذكراه قوة العقيدة القتالية المصرية، فهو يثبت للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة أى تحديات لحماية سيادة وطننا الحبيب.

وأشار إلى الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بالاستمرار فى تحديث وتطوير القدرات القتالية للقوات البحرية من خلال تزويدها بأحدث الوحدات ذات نظم التسليح المتطورة والارتقاء بكافة أساليب وطرق التدريب للفرد المقاتل لبناء قوة بحرية قادرة على حماية مقدرات الدولة المصرية ومياهها الإقليمية بما تحتويه من مكتسبات وثروات قومية.

وأختتم كلمته بتوجيه التهنئة لرجال القوات البحرية بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة، مقدما لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من عطاء لمواصلة مسيرة من سبقوهم حتى تظل راية الوطن عالية خفاقة.

وجدد العهد على أن يظل مقاتلي القوات البحرية فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

قائد القوات البحرية القوات البحرية إيلات المدمرة إيلات

