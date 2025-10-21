قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

احتفلت القوات البحرية المصرية بعيدها الثامن والخمسين الذى يوافق يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967، وهو اليوم الذى سطر فيه رجال القوات البحرية واحدة من أعظم الانتصارات بإغراق المدمرة "إيلات" أمام سواحل مدينة بورسعيد.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر قيادة القوات البحرية للاحتفال بتلك المناسبة، أكد اللواء بحرى أح محمود عادل محمود فوزى قائد القوات البحرية أن الاحتفال بهذا اليوم الخالد نستلهم من ذكراه قوة العقيدة القتالية المصرية، فهو يثبت للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة أى تحديات لحماية سيادة وطننا الحبيب.

وأشار إلى الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بالاستمرار فى تحديث وتطوير القدرات القتالية للقوات البحرية من خلال تزويدها بأحدث الوحدات ذات نظم التسليح المتطورة والارتقاء بكافة أساليب وطرق التدريب للفرد المقاتل لبناء قوة بحرية قادرة على حماية مقدرات الدولة المصرية ومياهها الإقليمية بما تحتويه من مكتسبات وثروات قومية.

وأختتم كلمته بتوجيه التهنئة لرجال القوات البحرية بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة، مقدما لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من عطاء لمواصلة مسيرة من سبقوهم حتى تظل راية الوطن عالية خفاقة.

وجدد العهد على أن يظل مقاتلي القوات البحرية فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.