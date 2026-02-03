قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس كاراباو

إسلام مقلد

يستضيف ملعب «الإمارات» مساء اليوم "الثلاثاء" مواجهة قوية تجمع بين أرسنال وتشيلسي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس كاراباو، في لقاء مرتقب يحمل طابع الإثارة والندية بين الجانبين.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

تنطلق مباراة أرسنال أمام تشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن صراع حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.

القناة الناقلة للمباراة

تذاع مباراة أرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج» قد انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3-2، حيث سجل للجانرز كل من بن وايت في الدقيقة 7، وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 49، ومارتن زوبيمندي في الدقيقة 71، بينما أحرز هدفي تشيلسي أليخاندرو جارناتشو في الدقيقتين 8 و57.

طريق النهائي

ويلتقي الفائز من مواجهة أرسنال وتشيلسي مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في نهائي البطولة، علمًا بأن مانشستر سيتي حسم مباراة الذهاب أمام نيوكاسل بهدفين دون رد.

صراع الطموح والتاريخ

ويسعى أرسنال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى النهائي ومواصلة تفوقه التاريخي على تشيلسي في البطولات المحلية، بينما يدخل البلوز اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، أملًا في تعويض خسارة الذهاب وقلب الطاولة على أصحاب الأرض وخطف بطاقة التأهل من قلب ملعب الإمارات.

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

