قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز أبحاث طب عين شمس يستعرض التجربة المصرية كنموذج رائد في مؤتمر Vision Europe 2030 ببروكسل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

شارك الدكتور هشام الغزالي، مدير مركز مصري للأبحاث  بكلية الطب – جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للسرطان، في صياغة رؤية أوروبا 2030 Vision Europe 2030، خلال المؤتمر الذي انعقد في بروكسل – بلجيكا، يومي 2 و3 سبتمبر 2025، بدعوة من التحالف الأوروبي للطب الشخصي (EAPM) والتحالف الدولي لمرضى السرطان (ICPC).

وأوضح الدكتور هشام الغزالى أن المؤتمر ركّز في محوره الأول على أهمية إدماج القارة الإفريقية في التجارب السريرية والأبحاث العالمية، باعتبارها قارة واعدة يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة وتمثل بيئة خصبة للبحث والابتكار.


وأكد أن إشراك إفريقيا ضرورة استراتيجية لضمان العدالة في الوصول إلى البحث والابتكار، وتعزيز شمولية نتائج التجارب السريرية بما يعكس التنوع البشري. كما أضاف أن الاستثمار في بناء بنية بحثية مستدامة كوسيلة لمكافحة الأمراض وتطوير حلول علاجية تخدم احتياجات شعوب القارة، إلى جانب إعداد جيل جديد من الكفاءات البحثية.

وخلال النقاش، عرض الدكتور هشام الغزالي التجربة المصرية كنموذج رائد في تطوير البحث العلمي داخل القارة، من خلال جهود المركز المصري للأبحاث بجامعة عين شمس الذي يعمل على تأهيل الكفاءات البحثية الشابة، وتعزيز التعاون مع كبرى الجامعات والمراكز العالمية مثل جامعة فودان في الصين ومركز إم دي أندرسون بالولايات المتحدة. وأسفر هذا التعاون عن نشر أبحاث مصرية في مجلات علمية دولية مرموقة، مما يعكس جدية البحث العلمي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وأكد أن الاستثمار في البحث العلمي وبناء الكفاءات يمثل الطريق نحو التقدم، وأن القارة الإفريقية مؤهلة لتكون شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل البحث الطبي إذا ما حظيت بالدعم الدولي والاعتراف بمكانتها الاستراتيجية.

واختُتمت الجلسة بالتوصية على ضرورة تكثيف الدعم الدولي لإفريقيا، وإدماجها في قلب الأبحاث العالمية بما يعزز قدراتها في مواجهة الأمراض المزمنة والأورام، ويدفعها نحو مسار التنمية الصحية والعلمية المستدامة.

كما تناول المؤتمر محورًا آخر حول الطب الدقيق، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين علاج المرضى عبر رعاية شخصية مبنية على الخصائص الجينية والبيولوجية لكل فرد، بما يرفع من كفاءة العلاج ويحد من آثاره الجانبية. وتم التأكيد على أهمية التحالفات العالمية في الأبحاث السريرية والجينية، وتبادل البيانات العلمية، وتعزيز الابتكار ضمن إطار العولمة لبناء منظومة صحية أكثر شمولًا واستجابة للتحديات العالمية.

مدير مركز مصري للأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس رئيس الجمعية المصرية للسرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش .. وإزالة 329 حالة تعديات

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 6 -9 - 2025

الكابلات

ضبط شاب خلال محاولته سرقة كابلات كهربائية بالإسماعيلية

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد