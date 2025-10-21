مريض نفسي يطعن ابن عمته وسط الشارع بالوراق

سدد مريض نفسي طعنة نافذة في جسد ابن عمته ميكانيكي بمنطقة الوراق، نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعود الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من قسم شرطة الوراق يفيد فيه بإصابة شخص بطعنة نافذة في الصدر بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص انه أثناء وقوف ميكانيكي 33 سنة أمام منزله فوجئ بعاطل 26 سنة "نجل خاله" بالتعدي عليه بسلاح أبيض وطعنه طعنة نافذة في الصدر، وتبين أن المتهم مريض نفسي وينتابه حالات من الهياج.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.