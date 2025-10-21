قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة

ترامب
ترامب
علي صالح

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى حماس، إذ أكد أن لدى حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط “القدرة والاستعداد” لـ «تأديب» الحركة في حال خالفت التزاماتها. 

وقال ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به إنه تلقى تأكيدات من عدد من الدول الحليفة بأنّها “سترحّب بفرصة، بناء على طلبه، للتدخل بقوة في قطاع غزة لتصويب أوضاع حماس” إذا استمرت في التصرف بما وصفه بـ «السلوك الخاطئ» ومخالفة الاتفاقات. 

إلا أنه أوضح أن التدخل العسكري لم يكن مطلوباً في اللحظة الراهنة، وأعطى الحركة مهلة لكي «تفعل الشيء الصحيح»، محذّراً من أن الردّ سيكون «سريعاً، غاضباً، ووحشياً» إن لم تفِ بالتزاماتها. 

تأتي هذه التصريحات على خلفية تهدئة هشّة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، وسط ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ بنود الاتفاق التي تشمل تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، إطلاق سراح فلسطينيين، وتخلي حماس عن بعض قدراتها العسكرية. 

وتُعد هذه اللهجة التحذيرية إشارة إلى تغيير في مقاربة ترامب تجاه الحركة، من مجرد الوساطة أو الضغط الدبلوماسي إلى احتمال استخدام أدوات عسكرية أو شبه عسكرية بديلة.

من جهة أخرى، يرى محلّلون سياسيون في تصريح ترامب رسالة مزدوجة: فهي موجهة لحماس وداعميها في المنطقة، وفيها أيضاً إشارة إلى أن الولايات المتحدة تُفضّل أن تقوم الدول الحليفة «بالتنفيذ الميداني» بدلاً من إرسال قوات أمريكية بصورة مباشرة، بما يتماشى مع شعار «أمريكا أولاً». 

لكنّ هؤلاء المحلّلين يُذكّرون بأن مهمة «تأديب حماس» على يد دول عربية أو خليجية تواجه تحديات لوجستية وأمنية كبيرة، بما في ذلك تفكيك شبكة أنفاق الحركة، وتأمين عملية إعادة الإعمار في غزة، وعدم تكرار العودة إلى العنف. 

في ضوء ذلك، يبدو أن ترامب يريد أن يُبني على نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لتطبيق خطة سلام أوسع، تقول مصادر إنّها تضمّ نحو عشرين نقطة، من بينها تخلي حماس عن السيطرة الكاملة على القطاع وتشكيل سلطة فلسطينية بديلة. 

كما أن هذا التحذير يأتي في وقت حساس حيث يتراجع الالتزام باتفاق التهدئة، وظهرت مؤشرات على أن بعض جثث الأسرى الإسرائيليين لا تزال عالقة تحت الأنقاض، وتعثر تنفيذ البند المتعلق بتسليمها. 

ختاماً، فإن تصريح ترامب ليس مجرد تهديد لفظي بل يليّه إطار أوسع لاستراتيجية أمريكية – إقليمية للتعامل مع حماس، تجمع بين الدبلوماسية والعسكريّ المُحتمل، وتتطلّع إلى حلفاء قادرين على تنفيذ ما وصفه بـ «التأديب» دون تحميل الولايات المتحدة العبء المباشر. 

ترامب حماس اطلاق النار قطاع غزة اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

حسام

خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ترشيحاتنا

سرقات متحف اللوفر

أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

سفاح الاسماعيلية

مغرم بالسفاح ديكستر.. قصة مقـ.تل طفل على يد زميله بالإسماعيلية

خدعة الرجل المشرد

الرجل المشرد .. خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد