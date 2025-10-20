فيها ريحة زمان.. طريقة عمل ملوخية بالدمعة بمذاق خيالي

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل ملوخية بالدمعة حيث أنها من أشهر الأكلات القديمة التي كانت تتقنها الأمهات المصريات.

نعرض لكم طريقة عمل ملوخية بالدمعة من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الملوخية

ملوخية

ثوم مفروم

كزبرة ناشفة

كزبرة خضراء

صلصة طماطم

مرقة “ شوربة”

ملح

فلفل أسود

سمنة بلدي

طريقة عمل ملوخية بالدمعة

ذوبي الملوخية في حلة المرقة أو الشوربة على النار.

في طاسة بها القليل من السمنة شوحي الثوم مع رشة ملح وضعي عليها الكزبرة.

ضيفي الطماطم على الثوم واتركيها حتى تتسبك جيدا ثم ضعيها على حلة الملوخية وتقلب جيدا وتقدم مع الخبز البلدي أو الأرز وبالهنا والشفا.