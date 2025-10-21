قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
الخارجي

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، تقريرًا كشفت فيه عن توتر واضح في أجواء اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرةً إلى أن ترامب أبلغ زيلينسكي صراحةً بعدم انتظار أي دعم عسكري أمريكي في الوقت القريب، بما في ذلك صواريخ "توماهوك"، مؤكداً أن أولويته في المرحلة الراهنة هي "وقف الصراع" لا تصعيده.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة في البيت الأبيض تحوّل إلى ما يشبه "مباراة صراخ"، بعدما أصرّ الوفد الأمريكي على ضرورة أن تُبدي كييف مرونة أكبر تجاه المقترحات الروسية لإنهاء الحرب، وهو ما اعتبره الجانب الأوكراني نوعًا من الضغط السياسي غير المقبول.

وفي خضم تلك التطورات، أعلن زيلينسكي أنه منفتح على فكرة المشاركة في القمة المقترحة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المزمع عقدها في العاصمة المجرية بودابست خلال الأسابيع المقبلة. 

وقال زيلينسكي في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين: "إذا جاءت الدعوة بصيغة تجمعنا نحن الثلاثة، أو حتى في إطار دبلوماسية مكوكية، فإننا سنوافق على المشاركة بطريقة أو بأخرى، لأن أي فرصة لإنهاء الحرب تستحق التجربة".

وكان الرئيسان الأمريكي والروسي أعلنا في بيان مشترك عقب مكالمتهما الهاتفية يوم الخميس الماضي عن نيتهما عقد محادثات مباشرة في بودابست لمناقشة آفاق التسوية في أوكرانيا، في خطوةٍ تعدّ الأولى من نوعها منذ تجدد العمليات العسكرية مطلع العام.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه البيت الأبيض تغييرات لافتة، بعد بدء أعمال هدم جزئية لبناء قاعة رقص فاخرة بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية حول رمزية التوقيت والرسائل التي تعكسها.

وفي سياق متصل، وصل نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، وُصفت بأنها تهدف إلى مناقشة "ترتيبات إقليمية جديدة" قد ترتبط بالتحركات الدبلوماسية التي يقودها ترامب في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

بهذه التطورات المتسارعة، يبدو أن إدارة ترامب تعيد رسم خريطة أولوياتها الدولية، واضعة ملف أوكرانيا ضمن سياقٍ أوسع من إعادة التموضع السياسي والدبلوماسي، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو صفقة كبرى تعيد تشكيل موازين القوى بين موسكو وكييف.

ترامب زيلينسكي روسيا الحرب الروسية اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

حسام

خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ترشيحاتنا

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد