بولندا تهدد باعتقال بوتين إذا عبر فوق أجوائها .. ولافروف يرد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تهديدات وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي المتعلقة بأمن طائرة الرئيس فلاديمير بوتين تبين أن البولنديين مستعدون لتنفيذ أعمال إرهابية.

أعلن وزير خارجية بولند، في وقت سابق، أن سلطات بلاده لا تستطيع ضمان سلامة تحليق الطائرة التي سيكون على متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوجهة إلى قمة بودابست مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ونقل موقع Onet البولندي تصريحات سيكورسكي وقال: لا يمكننا ضمان أن محكمة مستقلة لن تأمر الحكومة البولندية بإيقاف طائرة بوتين أثناء وجودها في المجال الجوي البولندي، لتسليم (المشتبه فيه) إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 17 مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين.

وصف الكرملين قرار المحكمة بأنه لا قيمة له وأكد أنه لا يحمل أي قوة قانونية بالنسبة لروسيا.

وفي 16 أكتوبر الجاري، جرى اتصال هاتفي بين بوتين وترامب، اتفقا خلاله على إجراء لقاء في بودابست.