بن سلمان وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة



بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مع الرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ؛ فقد أكد ولي العهد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورا عن الشعب الفلسطيني والانسحاب الإسرائيلي الكامل

وشدد ولي العهد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي على أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وفي سياق أخر ؛ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى إعادة فتح طرق المساعدات إلى غزة "كمسألة ملحة" وللسماح بدخول المساعدات الحيوية للمدنيين المتضررين من الحرب.

قال ماكرون في مؤتمر صحفي في ليوبليانا إلى جانب رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب: "الوضع في غزة لا يزال هشا للغاية".

أضاف ماكرون :"إننا نرغب في أن نواصل التزامنا مع شركائنا الأوروبيين والعرب والأمريكيين من أجل الفتح فوراً - وهذا أمر ملح - للمواقع والطرق الإنسانية حتى يمكن إيصال المساعدات والأغذية والضروريات الأساسية إلى السكان

