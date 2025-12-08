اليونيسف وقومي المرأة يحتفلان بإنجازات تمكين الفتيات بحديقة الأزهر| شاهد

احتفل المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بإطلاق برنامج "تشكيل مستقبل الفتيات والنساء" ضمن مبادرة تمكين المرأة المصرية، وذلك في حديقة الأزهر بالقاهرة.

وشملت الفعالية حوارا رفيع المستوى شارك فيه عدد من القيادات من الجهات الحكومية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، منهم: المستشارة أمل عمار، والسفيرة أنجلينا أيكهورست، الوزير أشرف صبحي، إيلينا بانوفا، الدكتورة عبلة الألفي، ناتاليا ويندر روسي، إيف ساسنراث، ومروة علم الدين.

وشهدت الفاعلية حضور واسع من منظمات المجتمع المدني وفتيات ونساء مستفيدات من البرنامج من مختلف المحافظات.