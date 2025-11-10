اليونسيف تدعو للعمل على استدامة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

دعا المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاظم أبو خلف إلى العمل على استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح أبواب المساعدات على مصراعيها وبكافة أشكالها وبالسرعة المطلوبة.



وقال المتحدث - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الاثنين/ - إن اليونسيف في سباق مع الزمن لإدراك ما يمكن إدراكه في جانب الصحة وجانب التعليم ، مؤكدا أن من حق أطفال غزة التعليم والصحة والإخلاءات الطبية.



وأضاف أن هناك الكثير لدى المؤسسات الإنسانية العاملة في الاستجابة الإنسانية بقطاع غزة لعمله وبدأت اليونسيف أمس حملة تطعيم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لافتا إلى أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة التزام أخلاقي على المؤسسات الدولية تنفيذه.



وأوضح المتحدث أن المؤسسات التي تعمل في الاستجابة الإنسانية جاهزة للاستجابة إذا ما تحققت الإرادة الدولية ، مشيرا إلى أن المساعدات تتكدس على أطراف الحدود المختلفة بمئات الآلاف الأطنان.



وقال إن كل المطلوب هو أن يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه ، مشيرا الى أنه من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات في اليوم الواحد ولكن يدخل بالمعدل 140 الى 150 شاحنة فقط .