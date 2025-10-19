غزة| بن سلمان وماكرون: يجب بدء خطوات تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، تلقاه اليوم الأحد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الاتصال- وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”- استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع، وتعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورًا عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

واتفق الجانبان على أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.