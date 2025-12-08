قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
أخبار البلد

وزير الثقافة يزور العاصمة الأذربيجانية للمشاركة في أسبوع باكو الإبداعي

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو مشاركة مصرية رسمية على مستوى رفيع ضمن فعاليات أسبوع باكو للإبداع، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار التنسيق بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة التعاون الإسلامي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تعزيز الحضور المصري في الفعاليات الثقافية والعلمية والتربوية على المستوى الدولي.

أهمية تكثيف جهود اللجنة الوطنية لتنسيق المشاركة المصرية على مستوى رفيع في الأسبوع الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المشاركة في الفعاليات الدولية تُسهم في إبراز الوجه الحضاري والفكري لمصر، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق حضور مصري مؤثر خارجيًا، وتعزيز قوة مصر الناعمة، بما يعكس مكانتها الإقليمية والدولية. وأوضح الوزير أن تكثيف جهود اللجنة الوطنية لتنسيق المشاركة المصرية على أعلى مستوى في أسبوع باكو الإبداعي يعد أمرًا أساسيًا لدعم حضور مصر في الفعاليات التي تنظّمها منظمة التعاون الإسلامي.

ووصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى العاصمة باكو، حيث كان في استقباله السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية، والسيد فريد جافاروف نائب وزير الثقافة الأذربيجاني، وذلك في أول زيارة رسمية لوزير ثقافة مصري إلى أذربيجان. وتمثل هذه المشاركة خطوة مهمة نحو دعم التعاون الثقافي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

في هذا الإطار، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن المشاركة تعكس نموذجًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ودعم الحضور المصري الفعّال في الفعاليات الثقافية الدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعًا في شبكة التعاون الدولي لتعظيم مشاركة مصر في الفعاليات الثقافية والإبداعية. ولفت إلى الدور المحوري الذي قام به المكتب الثقافي المصري في باكو من خلال المستشار الثقافي أ.د. طارق أبو الفتوح، في المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المنظمة لضمان اكتمال الترتيبات.

ومن جانبه، صرّح دكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشؤون الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية، أن مشاركة مصر في أسبوع باكو للإبداع تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز التعاون الثقافي مع منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها، وتؤكد أهمية دور المكاتب الثقافية بالخارج في دعم الدبلوماسية الثقافية وتعزيز قدرة الدولة على التحرك المتناسق في الملفات الإبداعية والمعرفية.

ويُعد أسبوع باكو للإبداع من أبرز الفعاليات الثقافية الدولية التي تجمع وزراء الثقافة والمبدعين وصناع السينما والمبتكرين الشباب من مختلف الدول، ويتضمن عروضًا فنية وسينمائية ومسرحية تُبرز تنوع المشهد الثقافي في العالم الإسلامي، وتدعم الحوار الثقافي والتواصل بين الشعوب.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

