يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية

أصدر رئيس الشاباك الجديد "دافيد زيني" قرارًا بحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" داخل أروقة الجهاز واستبداله بـ"يهودا والسامرة" حسب ماذكرت قناة 11 العبرية .

وفي وقت سابق ؛ أكد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن المستوطنين نفذوا 71 هجوما على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أسبوع واحد.

وقالت الأمم المتحدة ييان: نصف هجمات المستوطنين استهدفت موسم قطف الزيتون وأثرت على سكان 27 قرية في محافظات بالضفة

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى 99 إصابة بين الفلسطينيين وأضرار في أراض زراعية ومعدات القطف.