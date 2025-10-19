حماس: الاحتلال ومستوطنوه يسعون واهمين إلى قتل مظاهر الحياة في الضفة الغربية

أكدت حركة "حماس" أن جريمة اعتداء المستوطنين المتطرفين على سيدة فلسطينية أثناء قطفها ثمار الزيتون في أرضها بقرية المغير شمال رام الله، هو مشهد يعكس وحشية المستوطنين وتواطؤ جيش الاحتلال الذي يوفر لهم الحماية لترويع شعبنا وسلب أراضيهم وممتلكاتهم.

وأوضحت الحركة اليوم، الأحد، أن هذا الاعتداء الإجرامي يأتي في ذروة موسم الزيتون وما يمثله من رمزية لصمود الفلسطينيين وتشبثهم بأرضهم وجذورهم، ويؤكد أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون واهمين إلى قتل كل مظاهر الحياة في الضفة الغربية.

وشددت الحركة على أن هذه الجرائم لن ترهب أبناء شعبنا، بل ستزيدهم إصرارا على البقاء في الأرض وحمايتها، فأرضنا وزيتوننا عنوان للثبات في وجه الاستيطان.

ودعت الجهات الحقوقية والهيئات الدولية كافة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، ومحاسبة المستوطنين وجيش الاحتلال على جرائمهم اليومية ضد شعبنا وأرضنا.

وأهابت بجماهير شعبنا مواصلة حملات الإسناد والحماية الشعبية للمزارعين في محافظات الضفة كافة، وتوحيد الجهود لمواجهة اعتداءات المستوطنين، والتصدي لمخططات الضم والتهجير.

