أعلنت "القناة 14" العبرية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية في الضفة الغربية ولا إصابات.

وفي وقت سابق ؛ أفادت القناة 12 العبرية بوقوع عملية دهس عند مدخل كفار يونا شمالي تل أبيب خلفت 9 إصابات بينها حالات خطرة ، فيما فر السائق هاربا من المكان.

ودفعت سلطات الإحتلال بسيارات إسعاف لنقل جرحى عملية الدهس التي وقعت قرب مفترق "بيت ليد" غرب طولكرم.

كما تم الدفع بطائرة مروحية للمشاركة في عمليات البحث عن منفذ عملية الدهس في مفرق "بيت ليد"، حيث أغلقت السلطات الأمنية الحواجز المؤدية للضفة الغربية القريبة من المكان.