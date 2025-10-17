قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية.. وإطلاق كثيف للرصاص الحي

فرناس حفظي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت في المدينة من مدخلها الشرقي بعدد من الآليات، وجابت شوارع عدة، من بينها كفر سابا وحي نزال، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتحام لم يسفر حتى اللحظة عن تسجيل أي اعتقالات.

وفي وقت سابق، قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة طال جميع مناحي الحياة، حيث تجاوزت نسبة الدمار 90% من المرافق المرتبطة بالبنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية، والمساكن، وخطوط الكهرباء، إضافة إلى شبكات المياه، والقطاعات الزراعية، والصناعية، والمصرفية.

وأشار العامور، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العديد من البنوك والمؤسسات المالية في غزة دُمرت مبانيها، مما أعاق قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح العامور أن الوضع لا يقل سوءًا، في ظل التصعيد الإسرائيلي، والاقتحامات المتكررة لمحافظات الضفة، إلى جانب هجمات المستوطنين المتصاعدة، ووجود أكثر من 1000 حاجز عسكري تعرقل حركة المواطنين والبضائع.

وأكد أن المشهد الاقتصادي في فلسطين يواجه تحديات غير مسبوقة، وسط تدهور واسع في مختلف القطاعات، ما يجعل فرص التنمية الاقتصادية شبه معدومة في الوقت الراهن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية الضفة الغربية قوة عسكرية إسرائيلية

