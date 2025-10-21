683 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة

أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأوضحت محافظة القدس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 693 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة .



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 4 شبان من مخيم جنين خلال اقتحامها بلدة برقين غرب المدينة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة برقين أربعة شبان من مخيم جنين وهم: من فداء سلامة، ولؤي محمد أبو دية، ومحمد زياد أبو دية، وعلاء الدين فتحي حسين أبو زينة.



وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جردت المعتقلين من ملابسهم أثناء اعتقالهم .



وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "حومش"العسكري المقام عند مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ومنعت حركة تنقل المواطنين منذ أكثر من ساعة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في شهر سبتمبر 2025، وصل العدد الإجمالي للحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 910 ما بين حاجزا عسكريا وبوابة، منها 83 بوابة منذ بداية العام 2025، علما بأنه تم نصب 247 بوابة حديدية بعد السابع من أكتوبر 2023.