مذنبان يزوران سماء الأرض الليلة .. لن يعودا قبل آلاف السنين
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فرنسا ترفع مستوى التأهب بسبب إنفلونزا الطيور

محمد على

رفعت فرنسا مستوى التأهب لمرض إنفلونزا الطيور من "متوسط" إلى "مرتفع"، مما يتطلب من مزارع الدواجن في جميع أنحاء البلاد إبقاء الطيور داخل المنازل في حين تواجه أوروبا عودة موسمية للمرض.

تعد إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض، والمعروفة أيضًا باسم إنفلونزا الطيور، مرض موسمي ينتشر عن طريق الطيور المهاجرة. 

أدى إلى إعدام عشرات الملايين من الدواجن حول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج وإثارة مخاوف من انتقال العدوى بين البشر.

قالت وزارة الزراعة في الجريدة الرسمية للحكومة: "صدر هذا المرسوم... بعد ظهور أدلة على إصابة الطيور البرية المهاجرة في أوروبا، بما في ذلك فرنسا، وتأكيد ظهور عدة حالات تفشي في مزارع الدواجن".

حتى الآن، سُجِّلت حالتا تفشٍّ لإنفلونزا الطيور في مزارع دواجن، وثلاث حالات في أسرابٍ منزلية، وفقًا لما ذكرته الوزارة في المرسوم. وكانت أول حالة اكتُشِفَت في منتصف أكتوبر في مزرعة لتربية طيور الدراج والحجل شمال فرنسا.

فرنسا مستوى التأهب إنفلونزا الطيور مرض إنفلونزا الطيو أوروبا

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

سماعات iQOO TWS 5

بعمر بطارية يدوم لساعات .. إليك أفضل سماعة لاسلكية في 2025

هاتف GT8

مواصفات قوية جدا وسعر متوسط.. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro

جهاز Pad Plus 12 LTE

سعر ومواصفات Pad Plus 12 LTE .. جهاز لوحي اقتصادي بمواصفات منافسة

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

