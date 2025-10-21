فرنسا ترفع مستوى التأهب بسبب إنفلونزا الطيور

رفعت فرنسا مستوى التأهب لمرض إنفلونزا الطيور من "متوسط" إلى "مرتفع"، مما يتطلب من مزارع الدواجن في جميع أنحاء البلاد إبقاء الطيور داخل المنازل في حين تواجه أوروبا عودة موسمية للمرض.

تعد إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض، والمعروفة أيضًا باسم إنفلونزا الطيور، مرض موسمي ينتشر عن طريق الطيور المهاجرة.

أدى إلى إعدام عشرات الملايين من الدواجن حول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج وإثارة مخاوف من انتقال العدوى بين البشر.

قالت وزارة الزراعة في الجريدة الرسمية للحكومة: "صدر هذا المرسوم... بعد ظهور أدلة على إصابة الطيور البرية المهاجرة في أوروبا، بما في ذلك فرنسا، وتأكيد ظهور عدة حالات تفشي في مزارع الدواجن".

حتى الآن، سُجِّلت حالتا تفشٍّ لإنفلونزا الطيور في مزارع دواجن، وثلاث حالات في أسرابٍ منزلية، وفقًا لما ذكرته الوزارة في المرسوم. وكانت أول حالة اكتُشِفَت في منتصف أكتوبر في مزرعة لتربية طيور الدراج والحجل شمال فرنسا.