تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجع سعر الذهب بمستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بقيمة تتراوح بين 30 لـ 40 جنيه في الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستهل التعاملات اليوم 6570 جنيها بينما انخفض لـ 6530 جنيها بمنتصف التعاملات.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم 

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 6474 جنيها

سعر الشراء: 6434  جنيهًا 

سعر الذهب عيار 22  اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 5935  جنيهًا 

سعر الشراء: 5898 جنيهاً 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 5665 جنيهًا 

سعر الشراء: 5630  جنيهًا 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 4856  جنيهًا 

سعر الشراء:4826 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:3777 جنيهًا 

سعر الشراء: 3753 جنيهًا 

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:3237  جنيهًا 

سعر الشراء: 3217 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 45320  جنيهًا 

سعر الشراء:45040 جنيهًا 

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:201373 جنيهًا

سعر الشراء نحو200129 جنيهًا

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4174.45 دولارا سعر البورصة العالمية يوم الثلاثاء.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار 21 الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب

