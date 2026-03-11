مسلسل المتر سمير الحلقة 7.. كريم محمود عبد العزيز يدخل في صراع جديد مع أسرة زوجته

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “المتر سمير” عدد من الاحداث التشويقية فى حياة سمير وصراعاته المستمرة مع اسرة زوجته ميرفت .

ومن ابرز الأحداث ، ينجح سمير (كريم محمود عبد العزيز) فى الإيقاع بعصابة تجارة الاثار الذى لجأوا له بحجة ان يتولى قضيتهم بينهم وبين زوجة ابيهم ولكن سمير يخدعهم بأنه عثر على مشتري للأثار ويفاجئهم بمجيء الشرطة الذى تقبض عليهم.

وفى حياته الشخصية ، يتفاجيء سمير بان زوجته ميرفت (ناهد السباعي) ترفع عليه قضية جديد وهى نفقة لأبنتهما ليدخل فى صدمة جديدة.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.