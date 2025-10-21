من الخارج إلى الداخل.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبرى خلال الاونة الاخيرة بسبب الأزمات العالمية المتصاعدة ووالتوترات الجيوسياسية المتفاقمة ومع الارتفاعات القياسية التي يشهدها سعر الذهب عالميًا ومحليًا، تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين إلى هذا المعدن الأصفر، بحثًا عن الأمان المالي في وقت تتأرجح فيه الأسواق وتُطرح الأسئلة إلى أين تتجه أسعار الذهب؟ وهل الآن هو الوقت المناسب للشراء وماسبب الارتفاعات المستمرة ؟

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الذهب في مصر ليس مجرد تذبذب عابر في السوق، بل هو انعكاس لتداخل عوامل خارجية وداخلية معًا.

وأكد “الدسوقي” في تصريح لـ صدي البلد ، أن من أبرز التداخلات الخارجية هي الارتفاع العالمي في سعر الأونصة والدولار يُحمّلان المستهلك عبئًا إضافيًا؛ وأما من الناحية الداخلية هناك فجوات في تنظيم السوق المحلي، وارتفاع تكاليف التصنيع والمصنعية، إلى جانب ضعف الرقابة على التجار.

وأكد عضو مجلس النواب علي أهمية تعزيز الشفافية في سلسلة العرض والطلب، وضبط استيراد الذهب والرقابة على المصنّعين لضمان ألا يتحمل المواطن وحده فاتورة التذبذبات العالمية.

جاءت أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6617 جنيه 6583 جنيه عيار 22 6066 جنيه 6034 جنيه عيار 21 5790 جنيه 5760 جنيه عيار 18 4963 جنيه 4937 جنيه عيار 14 3860 جنيه 3840 جنيه عيار 12 3309 جنيه 3291 جنيه الأونصة 205,816 جنيه 204,750 جنيه الجنيه الذهب 46,320 جنيه 46,080 جنيه الأونصة بالدولار 4268.94 دولار —

مقارنة مع الأسعار السابقة

قبل يوم واحد فقط، سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عيار 21 مستوى 5900 جنيه للجرام وبلغ الجنيه الذهب 47,120 جنيهًا، وهو ما يعني أن السوق فقد خلال ساعات نحو 2% من قيمته السوقية للذهب الخام، وهو تراجع غير معتاد خلال فترة قصيرة.