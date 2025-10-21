قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك اليوم .. أسعار الذهب والدولار وتفاصبل حالة الطقس

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 21أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4928 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5760 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6571 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46080 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.56 جنيه للبيع و47.42 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.42 جنيه للبيع، و55.26 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني  63.77 جنيه للبيع،  63.57 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.68 جنيه للبيع، و12.64 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.94 جنيه للبيع، و12.91 جنيه للشراء.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا أجواء خريفية تميل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل إلى مستويات مرتفعة نسبيًا خلال ساعات الظهيرة.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة اليوم


أوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية خلال صباح الخير يا مصر، أن كتلًا هوائية قادمة من المناطق الصحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، لتسجل ما بين 37 و38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة محتملة على السواحل الشمالية


رغم الاستقرار العام في الحالة الجوية، توقعت هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة أو رذاذ على بعض المناطق الساحلية الشمالية، مع استمرار الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

انخفاض متوقع في الحرارة نهاية الأسبوع


توقعت الهيئة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يومي الخميس والجمعة، لتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 31 و32 درجة مئوية، مع تحسّن طفيف في الأحوال الجوية.

نصائح للمواطنين: تجنب الشمس وارتداء ملابس مناسبة


شددت د. منار غانم على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، وضرورة ارتداء ملابس مناسبة تراعي فرق الحرارة بين النهار والليل، لافتة إلى أن درجات الحرارة الحالية ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

دعوة لمتابعة النشرات الرسمية


اختتمت "غانم" حديثها بدعوة المواطنين لمتابعة النشرات الجوية الرسمية وعدم الاعتماد على الاجتهادات أو المعلومات غير الموثوقة، خصوصًا في فترة الانتقال بين الفصول التي تشهد تقلبات مفاجئة في الطقس.

