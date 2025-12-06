لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.. جامعة بنها الأهلية توقّع 5 بروتوكولات تعاون جديدة

وقّع الدكتور محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال 5 بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الرائدة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم منظومة التدريب العملي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى طلابها.



جاء توقيع الاتفاقيات بحضور الدكتور محمود الرفاعي مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور شادي المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب، إلى جانب ممثلي الشركات المشاركة، حيث شملت اتفاقيات التعاون كلًا من: شركة سينكرومصر، والشركة المصرية الأوروبية لصناعة أجهزة القياس والبلاستيك (ثرموتك)، وشركة سكور جراس للصناعة والاستثمار، ومصنع بيدو التابع للشركة المصرية لتطوير تكنولوجيا التعليم، ومجموعة إم بي للهندسة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير فرص تدريب عملي متقدمة داخل بيئات العمل الحقيقية، وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة، وتقديم برامج تأهيل مهني متخصصة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية، ودعم فرص التوظيف للخريجين المتميزين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن الجامعة حريصة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات الإنتاج والخدمات، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في تعزيز التدريب التطبيقي وتنمية مهارات الطلاب بما يواكب التطورات الحديثة في مختلف مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود شكل أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن خطة الجامعة لتوسيع شبكة تعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص تدريب حقيقية وبيئة تعليمية تطبيقية تدعم قدرات الطلاب وتؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.