مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش آلية دعم الطلاب المتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير إن المجلس وافق على اعتماد لائحة برنامج كلية التمريض ودراسات الجدوى المقدمة لإنشاء الكليات الجديدة المزمع إنشاؤها، ومنها كلية اللغات والترجمة، والتى تعد أول كلية للغات بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى كليتى التمريض والإعلام والاتصال.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار سعي جامعة بنها الأهلية لاستكمال باقى الكليات وتوفير فرص تعليمية متنوعة أمام الطلاب بتكلفة مناسبة.

كما وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز البحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيا البازغة، والذي يعد نقلة نوعية للبحث العلمى، بما يعزز مكانة الجامعة كأحد الصروح التعليمية الذكية الداعمة للابتكار والإبداع والبحث العلمي التطبيقي.



فيما استعرض الدكتور حسين المغربي اعتماد المعايير المرجعية الأكاديمية (ARS) لبرنامجي تطوير البرمجيات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وآلية دعم الطلاب المتفوقين والمتعثرين والمبدعين وذوي الاحتياجات الخاصة ببرنامج علوم الحاسب.

كما استعرض المغربي مشاركة الجامعة في مسابقه The Award Arab world بالعاصمة الأردنية عمان 25 نوفمبر الجاري، وإنشاء بعض الدبلومات المهنية ببرنامج الجامعة، بالإضافة إلى عقد ورش تدريب للطلاب ببرنامج الفنون البصرية والتصميم خلال شهر نوفمبر.

كما استعرض الدكتور محمود شكل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

كما استعرض الدكتور شادي المشد، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، استكمال متطلبات إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لخدمة طلاب الجامعة.