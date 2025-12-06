محافظ المنيا: تحقيق نسب إنجاز متميزة في أداء منظومة الشكاوى الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت تطورًا ملحوظًا في أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الفترة الماضية، سواء في سرعة الاستجابة أو في حسم البلاغات الواردة من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن فرق العمل المختصة بالديوان العام والوحدات المحلية والإدارات الخدمية تعمل على مدار الساعة لرصد الشكاوى الواردة عبر المنظومة الإلكترونية وخطوط الطوارئ والتواصل الميداني، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه البلاغات المرتبطة بالخدمات الحيوية مثل المياه والصرف الصحي والإنارة والنظافة والطرق، إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والتموين والإسكان.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة نجحت -حسب تقرير مجلس الوزراء -في تحقيق نسب إنجاز متميزة في فحص الشكاوى وتحديد أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب المتابعة الدورية مع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ التوصيات، مؤكدًا أن المنظومة أصبحت أداة فعّالة لقياس أداء الوحدات المحلية ورصد نقاط القوة والقصور، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد المحافظ على التزام محافظة المنيا بالتفاعل الإيجابي مع المواطنين، وتقديم حلول واقعية وفعّالة لشكاواهم، باعتبار ذلك محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للارتقاء بالخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والجودة في العمل الحكومي.

