ديني

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 ديسمبر 2025
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 ديسمبر 2025
شيماء جمال

مواقيت الصلاة اليوم الموافق 6 من  ديسمبر 2025م، و15 من جمادى الآخر 1447ه.. خير الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها لذلك يرغب الكثير فى معرفة مواقيت الصلاة، لذلك سوف نوضح لكم مواقيت الصلاة اليوم فى عدد من المحافظات.


مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر

٥:٠٥ ص

الشروق

٦:٣٧ ص

صلاة الظهر

١١:٤٦ ص

صلاة العصر

٢:٣٦ م

صلاة المغرب

٤:٥٥ م

صلاة العشاء

٦:١٧ م

مواقيت الصلاة فى مرسى مطروح

صلاة الفجْر

٥:٢٣ ص

الشروق

٦:٥٦ ص

صلاة الظُّهْر

١٢:٠٢ م

صلاة العَصر

٢:٤٩ م

صلاة المَغرب

٥:٠٨ م

صلاة العِشاء

٦:٣٢ م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
 

صلاة الفجْر

٥:١٢ ص

الشروق

٦:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر

١١:٥٢ ص

صلاة العَصر

٢:٣٩ م

صلاة المَغرب

٤:٥٨ م

صلاة العِشاء

٦:٢١ م


مواقيت الصلاة فى الجيزة
صلاة الفجْر

٥:٠٧ ص

الشروق

٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر

١١:٤٨ ص

صلاة العَصر

٢:٣٧ م

صلاة المَغرب

٤:٥٦ م

صلاة العِشاء

٦:١٨ م


فضل الصلاة في وقتها
أداء الصلاة له فضلٌ عظيمٌ، ومن فضل الصلاة في وقتها ما يأتي:

1- نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2- محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3- أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

4- يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.

5- تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-.

6- عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

7- سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ».

8- أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

9- يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

10- يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.

