تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة ميانة الصحية بأجهزة ومعدات طبية بالتعاون مع المجتمع المدني

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أهمية دعم منظومة الصحة بالمحافظة،والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي ، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل كافة المنشآت الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية،مشيرا إلى أن تحسين الخدمة الصحية

يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة،لعرض تقرير بشأن التجهيزات الجاري تنفيذها بقسم العلاج الطبيعي بوحدة ميانة التابعة لإدارة اهناسيا الصحية،ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي تقدمها الوحدة لأهالي وأبناء القرية



وأوضح وكيل الوزارة أن قسم العلاج الطبيعي بالوحدة تم دعمه بعدد من الأجهزة والمعدات ،شملت : تنبيه كهربي ، موجات فوق صوتية فيبريتور أشعة حمراء،ووحدة لذوي الاحتياجات الخاصة،حيث يتم تقديم العديد من خدمات العلاج الطبيعي لحالات الأطفال مثل :متلازمة داون والشلل الدماغي والشلل النصفي والشلل الرباعي والعظام والأعصاب ، وغيرها من التخصصات المختلفة للعلاج الطبيعي



