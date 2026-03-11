دينا أبو السعود تدعم هبة السيسي بعد إصابتها بالسرطان: «بتحاربي مرضك بقوة»

حرصت الإعلامية دينا أبو السعود على توجيه رسالة دعم مؤثرة لصديقتها هبة السيسي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

ونشرت دينا أبو السعود صورة تجمعهما خلال إحدى السهرات الرمضانية، ظهرت فيها هبة السيسي حليقة الرأس نتيجة خضوعها للعلاج، موجهة لها كلمات دعم وتشجيع.

وكتبت: «مش كل الأبطال بيبقوا في الأفلام.. ساعات بيبقوا حوالينا.. هبة حبيبتي وصاحبتي الغالية الجميلة قلبًا وقالبًا.. بتحاربي مرضك بقوة وابتسامتك الجميلة».

وأضافت: «إديتي أمل كبير وقوة لناس كتير بيمروا بنفس المرحلة.. ربنا يتم شفاكي على خير حبيبتي»

مرض هبة السيسي

وكانت قد كشفت هبة السيسي في وقت سابق عن خضوعها لعملية جراحية وصفتها بالصعبة، قبل أن تبدأ رحلتها العلاجية داخل أحد المستشفيات.

وأعربت السيسي عن امتنانها للدعم الذي تلقته من جمهورها، مؤكدة تحسن حالتها الصحية تدريجيًا، وعودتها لممارسة عملها بعد تجاوز مرحلة وصفتها بالقاسية في حياتها.