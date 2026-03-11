قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا أبو السعود تدعم هبة السيسي بعد إصابتها بالسرطان: «بتحاربي مرضك بقوة»

هبة السيسي ودينا ابو السعود
هبة السيسي ودينا ابو السعود
يارا أمين

حرصت الإعلامية دينا أبو السعود على توجيه رسالة دعم مؤثرة لصديقتها هبة السيسي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

ونشرت دينا أبو السعود صورة تجمعهما خلال إحدى السهرات الرمضانية، ظهرت فيها هبة السيسي حليقة الرأس نتيجة خضوعها للعلاج، موجهة لها كلمات دعم وتشجيع.

وكتبت: «مش كل الأبطال بيبقوا في الأفلام.. ساعات بيبقوا حوالينا.. هبة حبيبتي وصاحبتي الغالية الجميلة قلبًا وقالبًا.. بتحاربي مرضك بقوة وابتسامتك الجميلة».

وأضافت: «إديتي أمل كبير وقوة لناس كتير بيمروا بنفس المرحلة.. ربنا يتم شفاكي على خير حبيبتي»

مرض هبة السيسي

وكانت قد كشفت هبة السيسي في وقت سابق عن خضوعها لعملية جراحية وصفتها بالصعبة، قبل أن تبدأ رحلتها العلاجية داخل أحد المستشفيات.

وأعربت السيسي عن امتنانها للدعم الذي تلقته من جمهورها، مؤكدة تحسن حالتها الصحية تدريجيًا، وعودتها لممارسة عملها بعد تجاوز مرحلة وصفتها بالقاسية في حياتها.

مرض هبة السيسي هبة السيسي دينا أبو السعود مرض السرطان فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

كندة علوش

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

ترشيحاتنا

برنامج ساعة الفطار

عمال نظافة من بني سويف: نعمل من الصباح حتى المساء لأجل أولادنا

د الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الاعتكاف والدعاء وقراءة القرآن.. علي جمعة يشرح أفضل الأعمال في العشر الأواخر

بركة رمضان

«بركة رمضان» يواصل التربع على عرش المشاهدات بعد عرض الحلقة 19

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد