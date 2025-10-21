تحذير للنساء.. أعراض تكشف متلازمة تكيس المبايض

يبدأ ظهور أعراض متلازِمة تكيس المبايض غالبًا مع اقتراب دورة الحيض الأولى وأحيانًا تظهر الأعراض لاحقًا بعد عدة دورات حيض.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تختلف أعراض متلازِمة المبيض متعدد التكيسات من شخص لآخر.

وتُشخص الإصابة بمتلازِمة تكيس المبيض عندما تلاحظين ظهور علامتين على الأقل من العلامات التالية:

عدم انتظام دورات الحيض

قلة الدورات الشهرية أو عدم انتظامها من العلامات الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض متعدد التكيّسات وكذلك الحال بالنسبة إلى دورات الحيض التي تستمر أيامًا كثيرة أو مدة أطول من المعتاد فعلى سبيل المثال، قد تقل دورات الحيض في السنة عن تسعة دورات أو قد تفصل بين كل دورة والتي تليها أكثر من 35 يومًا كما قد تواجهين صعوبة في الحمل.

ارتفاع مستويات هرمون الأندروجين و قد تؤدي المستويات العالية من هرمون الأندروجين إلى زيادة نمو شعر الوجه والجسم.

وتُعرَف هذه الحالة باسم الشعرانية وفي بعض الأحيان، يمكن أن يظهر حب الشباب الشديد والصلع بنمط ذكوري.

تكيُّس المبايض

يكون المبيضان لديك كبيرَين وقد ينمو الكثير من الجُريبات التي تحتوي على بويضات غير ناضجة حول حافة المبيض ويعني ذلك أن المبيضين قد لا يؤديان وظيفتهما كما ينبغي.

تزداد مؤشرات متلازِمة المبيض متعدد التكيسات وأعراضها حدة إذا كنتِ مصابة بالسمنة عادةً.

متى يجب زيارة الطبيب

استشيري الطبيب إذا كانت لديك مخاوف بشأن دورتك الشهرية، أو إذا كنت تواجهين صعوبة في حدوث الحمل، أو إذا ظهرت عليك مؤشرات دالة على زيادة الأندروجين وقد تشمل تلك المؤشرات نمو شعر جديد على وجهك وجسمك، وظهور حب الشباب وصلع بنمط ذكوري.