التوترات بين باكستان وأفغانستان وحرب التصريحات بين واشنطن وطهران.. تفاصيل

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، مستجدات التوتر الإقليمي في آسيا، من تصاعد الأزمة بين باكستان وأفغانستان إلى التراشق السياسي بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

استعرضت الحلقة تطورات الأزمة على الحدود الباكستانية الأفغانية، والتي شهدت أسبوعًا من القتال العنيف بين الجانبين، قبل أن تتنفس المنطقة الصعداء بإعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية وتركية.

الهدنة جاءت في أعقاب اتهامات متبادلة، بدأت باتهام كابول لإسلام آباد بشن هجمات على أهداف داخل العاصمة الأفغانية ومناطق حدودية أخرى، لترد أفغانستان بضربات انتقامية على مواقع باكستانية، أعقبها رد باكستاني عنيف بغارات جوية استهدفت معسكرات لحركة طالبان داخل الأراضي الأفغانية.

وركز البرنامج على أهمية هذا الاتفاق الجديد، وسط تساؤلات حقيقية حول قدرته على الصمود، خاصة مع التاريخ الطويل من التوترات والاشتباكات بين الجانبين، والتداخلات المعقدة بين الحركات المسلحة والمصالح الإقليمية.

ومن آسيا إلى الشرق الأوسط، سلطت الحلقة الضوء على تصاعد التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات الأخيرة "دمرت المشروع النووي الإيراني"، وهو ما قابله رد عنيف من المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي وصف تصريحات ترامب بأنها "مجرد أوهام".

وتساءلت فيروز مكي خلال الحلقة: "هل نشهد بداية لمرحلة جديدة من التصعيد بين واشنطن وطهران؟ وهل كانت تلك الهجمات فعالة فعلًا في تقويض القدرات النووية الإيرانية؟ أم أن طهران لا تزال تمتلك القدرة على استئناف برنامجها دون عوائق؟"