وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وأفغانستان سيظل ساريا طالما لم يكن هناك أي انتهاك لشروطه.

وأضاف آصف - في بيان أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ - أنه لم يتم تحديد مدة زمنية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه تم توضيح الأمر لأفغانستان بأنه لن يكون هناك أي تسلل عبر الحدود.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن باكستان وأفغانستان قد توصلتا إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار خلال المفاوضات التي عقدت في الدوحة.

