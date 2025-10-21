قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

كوكب الأرض
كوكب الأرض
أحمد أيمن

بدأ العد التنازلي لمستقبل كوكب الأرض، حيث تعاونت وكالة ناسا مع جامعة توهو اليابانية لدراسة التغيرات المحتملة التي قد تؤدي إلى نهاية الحياة على كوكبنا. 

استخدم الفريق القائم على الدراسة، حواسيب عملاقة لتوقع الظروف المستقبلية التي ستؤثر على استمرارية الحياة، وفقا لموقع " pcworld".

موعد نهاية الحياة على الأرض

تشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن استمرار الحياة على كوكب الأرض مرتبط بشكل وثيق بعمر الشمس. فبحلول عام 1,000,002,021، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، مما يجعل سطح الأرض غير صالح للحياة. 

وتؤكد النماذج أن جميع أشكال الحياة قد تنقرض بحلول هذا التاريخ إذا استمرت الظروف الحالية.

قد تواجه البشرية تداعيات البيئة قبل الوصول إلى هذه النقطة الحرجة. مع تزايد حرارة الشمس، سيتغير الغلاف الجوي بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين. وهذا سيتسبب في صعوبة التنفس والتدهور في جودة الهواء وزيادة ملوثاته. 

وتظهر الدراسات أيضًا أن بعض هذه التغيرات بدأت بالفعل، مثل زيادة الانبعاث الكتلي الإكليلي والعواصف الشمسية التي تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض.

تسريع التغيرات بسبب النشاط البشري

بحسب العلماء، يمثل النشاط البشري عاملًا رئيسيًا في تسريع هذه التغيرات. ارتفاع درجات الحرارة العالمية وذوبان الجليد القطبي ينذران بتحديات بيئية خطيرة. ومع مرور الوقت، ستصبح الحياة البشرية أكثر هشاشة في مواجهة هذه الظروف المتغيرة.

لكن الحياة على سطح الأرض لن تتوقف فجأة، بل ستشهد تدهورًا تدريجيًا. ومن المحتمل أن تصبح الظروف البيئية صعبة جدًا قبل حوالي مليار سنة. يشدد الباحثون على ضرورة الاستعداد للتغيرات المستقبلية.

تتضمن الحلول المقترحة استخدام التكنولوجيا، مثل بناء أنظمة دعم الحياة المغلقة وإنشاء موائل اصطناعية تعزز من بيئات صالحة للسكن.

في ظل التحديات المتزايدة على الأرض، يصبح الاستعمار الفضائي خيارًا محتملًا للبشر. استكشاف كواكب أخرى في نظامنا الشمسي، مثل المريخ، أصبح ضرورة لضمان استمرار حياة البشرية عندما تصبح الأرض غير صالحة للسكن. تعتبر مشاريع ناسا وسبيس إكس خطوات أولى نحو هذا الهدف، مع وضع خطط طويلة الأمد لإقامة مستعمرات بشرية خارج كوكب الأرض.

ناسا أخبار ناسا كوكب الأرض موعد نهاية الحياة نهاية الحياة على كوكب الأرض

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
حسين فهمي
نشرة السيارات
