ظاهرة فلكية نادرة تقترب من الأرض.. مشهد سماوي مميز| ما القصة؟

يترقب عشاق الفلك خلال الأيام المقبلة ظاهرة نادرة، مع اقتراب المذنب "ليمون" (Lemmon) من كوكب الأرض، في حدث يمنح المهتمين فرصة مميزة لرصده في سماء الليل، خصوصا خلال الفترات التي يغيب فيها ضوء القمر.

ولادة قمر جديد

وأوضح إيريك ستيمبلس، الباحث في الفيزياء والفلك بجامعة أوبسالا، في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية TT، أن الفترة الحالية التي تتزامن مع ولادة قمر جديد تمثل الوقت الأمثل لمتابعة المذنب، رغم أن رؤيته بالعين المجردة قد تكون صعبة بسبب خفوت لمعانه.

وأضاف ستيمبلس أن التقنيات الحديثة في الهواتف الذكية يمكن أن تساعد الهواة على التقاط صور للمذنب، مشيرًا إلى أن خاصية “التصوير الليلي” قد تظهره على شكل “بقعة ضبابية صغيرة” عند تعريض الكاميرا للضوء لبضع ثواني.

وأشار الباحث إلى أن أفضل توقيت لرصد المذنب سيكون ليلة الثلاثاء، عندما تكون السماء في أشد درجات الظلام، ما يسمح برؤية أوضح للأجرام السماوية البعيدة.

ولزيادة فرص المشاهدة، ينصح الخبراء بالتوجه إلى مناطق بعيدة عن التلوث الضوئي في المدن، وتوجيه الكاميرا نحو كوكبة الدب الأكبر، المعروفة في السويد باسم Karlavagnen.

ويقول ستيمبلس موضحا: “ينبغي التركيز على الجهة التي تمتد فيها مقبض الكوكبة، خلف النجوم الرئيسية تقريبًا، حيث يُتوقع ظهور المذنب في هذا الاتجاه”.