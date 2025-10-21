الجارحي: 31 أكتوبر يوم الأهلي.. والصوت الواحد يصنع الفارق

دعا محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الإدارة المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل مناسبة خاصة لكل أبناء القلعة الحمراء.

وقال الجارحي: "يوم 31 أكتوبر هو يوم الأهلي.. يوم يجتمع فيه أبناء النادي ليختاروا مجلسهم الجديد ويواصلوا مسيرة العطاء، حفاظًا على استقرار النادي ومسيرته الناجحة خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "أدعو كل الأعضاء للمشاركة لأن الصوت الواحد يصنع الفارق، والمشاركة الإيجابية واجب على كل من ينتمي إلى هذا الكيان العريق".

واختتم الجارحي تصريحاته قائلًا: "الأهلي نادٍ كبير بقيمه وتاريخه، ومسؤوليتنا أن نحافظ على هذا الإرث العظيم، مع العمل على تنمية الموارد والاستثمار لضمان مستقبل يليق باسم الأهلي في كل المجالات".